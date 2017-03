2 dræbt i brændende bil

Fredag 31. marts 2017 kl. 06:47Efter kollision med et stort vejtræ brød en bil i nat i brand i Århus-forstaden Hasselager. 2 endnu ikke nærmere identificerede personer blev fanget og dræbt i den brændende bil. Endnu til morgen er politiet igang med at finde ud af de dødes identitet, ligesom man efterforsker årsagen til den tragiske og dramatiske ulykke.De foreløbige antagelser går på, at bilen er kommet ud i rabatten, hvorved føreren har mistet herredømmet og har ramt træet. Bilen var totalt omspændt af flammer, da brandvæsenet nåede frem.