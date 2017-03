Kampvalg mellem 4 kandidater om at blive ny biskop på Lolland-Falster

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 30. marts 2017 kl. 23:04Der er opstillet 4 kandidater til posten som biskop i Lolland-Falster stift efter Steen Skovsgaard, som stopper om nogle måneder. Omkring 550 medlemmer af menighedråd og præster i stiftets sogne har stemmeret og skal afgøre kampvalget mellem kandidaterne. Den 17. maj udløses spændingen, når stemmerne tælles op. Herefter kendes navnet på den nye biskop, som tiltræder 1. september. De 4 kandidater er den lokale sognepræst i Tingsted sogn Christina Rygaard Kristiansen, teologisk konsulent i Helsingør stift Marianne Gaarden, den lokale provst i Falster provsti Michael Fagerlund og sognepræst i Kirke Såby ved Roskilde Poul Joachim Stender. 4 kandidater, der alle har noget at byde på, og som den lille skare "vælgere" skal udpege én iblandt til at iklæde sig bispekåben (billedet).Tiden frem til afstemningen vil nu blive brugt på at præsentere kandidaterne og argumentere for hver deres færdigheder og kvaliteter.