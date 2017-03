Afsat præsident er anholdt

Torsdag 30. marts 2017 kl. 22:05Den afsatte sydkoreanske præsident Park Geun-hye (65 år) er blevet anholdt og anklages for bl.a. bestikkelse, afpresning og at lække regering-hemmeligheder. Hun blev i 2013 Sydkoreas første kvindelige præsident, men i starten af denne måned blev hun efter et halvt års uroligheder tvunget til at træde tilbage.Park afviser anklagerne, men fra modstandernes side oplyses, at der er et stort belastende materiale imod hende.