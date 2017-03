Mand kravlet op i 60 meter høj mast - men hvorfor?

Torsdag 30. marts 2017 kl. 17:36En ikke nærmere identificeret mand er sidst på eftermiddagen kravlet op i en 60 meter høj mast ved Bispebjerg station i København. Et stort opbud af politi og redningfolk befinder sig på stedet, fordi man ikke kender årsagen til mandens adfærd. Man forsøger at komme i dialog med ham.Der er nu forløbet lidt over 1 time, siden meldingen om manden i mastetoppen indløb.