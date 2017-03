Usædvanlig eksplosion - kæmpe hul i bils bagrude

Torsdag 30. marts 2017 kl. 11:48En kvinde på vej ad den jyske motorvej E45 fik sig i formiddag noget af en ubehagelig overraskelse. Pludselig lød et ordentlig knald, og bilens bagrude eksploderede. Et kæmpe hul og røgudvikling inde i bilen. Kvinden skyndte sig at stoppe i nødsporet og forsvinde fra bilen.Redningfolk kunne efterfølgende konstatere, at bagruden var eksploderet som følge af en kortslutning i el-installationen i den.