Togkaos i nordlige København

Torsdag 30. marts 2017 kl. 11:18Passagererne i et tog på kystbanen langs Øresund tog sagen i egen hånd i morges, da deres rejse stoppede på grund af en teknisk fejl et par hundrede meter før Klampenborg station. Efter nogen ventetid åbnede passagererne selv dørene og forlod toget og gik langs skinnerne til stationen.DSB har endnu ikke fået det teknisk ramte tog til at køre. Det holder, hvor det stoppede og der efterfølgende opstod et reelt kaos. Alle tog på det yderligere spor på strækningen blev straks stoppet, så der ikke også kunne opstå tragiske ulykker.