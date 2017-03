Voldsomt uvejr lukker alle skoler i 25% af Australien

Torsdag 30. marts 2017 kl. 09:42Det voldsomme uvejr fortsætter mod forventning i Australien, hvor alle skoler (1.000) i nordøstlige Queensland, der udgør omkring 25% af det store land, er lukket. Udover den frygtede virvelstorm (cyclon) vælter regnen ned, og store dele af området står under vand (på vejene til op midt på bildørene).Virvelvinden er aftaget, men der er meget at kæmpe med endnu. Efter uvejret en omfattende oprydning for de ca. 5 millioner indbyggere, der bor i Queensland.