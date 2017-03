Helikopter med 5 forsvundet

Onsdag 29. marts 2017 kl. 23:12En privat helikopter med 5 ombord er i eftermiddag forsvundet over havet nord for Wales. Flere redning helikoptere har afsøgt området, men intet fundet, hvorfor alle skibe i farvandet er anmodet om at være ekstra opmærksomme. Forbindelsen til helikopteren forsvandt pludselig.Den forsvundne helikopter var angiveligt på vej til Dublin. Der er endnu ingen oplysninger om de ombordværende.