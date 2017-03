Ministerstorm betyder sandsynligvis farvel

Onsdag 29. marts 2017 kl. 21:10"Ministeren bedes redegøre for, hvorfor han har talt usandt og tilbageholdt vigtige oplysninger for Folketinget i sagen om stramning af reglerne i relation til kvotekoncentration (kvotekonger)". Således lyder det, der danner grundlag for en kommende storm på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.Spørgsmålet er stillet af et flertal af Folketingets partier (Dansk Folkeparti, socialdemokraterne, de radikale, Enhedlisten, SF og Alternativet). Folketingets miljø- og fødevareudvalg har intens mødeaktivitet fra midten af næste uge, hvor ministeren vil "få ørerne i maskinen". Der skal noget helt uventet til, hvis han skal undgå at sige farvel til sin ministerpost.