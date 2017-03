Klemt ihjel under elevator

Onsdag 29. marts 2017 kl. 19:22En ikke nærmere identificeret person blev sidst på eftermiddagen klemt ihjel under en elevator i medicinalfirmaet Novo Nordisk i Bagsværd i det nordvestlige København. De nærmere omstændigheder omkring ulykken foreligger endnu ikke.Da redning nåede frem var vedkommende hjulpet fri af elevatoren, men var så alvorligt kvæstet, at alle former for livredning var forgæves.