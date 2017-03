Rocker-opgør i Nykøbing F - 7 bevæbnet med køller anholdt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 29. marts 2017 kl. 14:09Rocker-krigen er brudt ud i Nykøbing F. Et opgør i aftes mellem grupperne "Mongols" og "Satudarah" endte med 7 anholdte, alle bevæbnet med køller og andre slagvåben. De 2 rocker-grupper blev mødt af talstærkt politi i midtbyen, hvor man fortsat er nødt til at patruljere intensivt.De 7 anholdte er alle sigtet for at overtræde våbenloven.