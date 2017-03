Guldmønt til 28 millioner kr. pist væk fra museum i Berlin

Onsdag 29. marts 2017 kl. 12:27Hvordan kunne en guldmønt på 100 kg af det pureste guld forsvinde fra Bode-Museum i Berlin for et par døgn siden? Politiet river sig selv i håret og spørger nu bl.a., om der var hjælpere til tyveriet inden for museets vægge. Desuden kan en mønt af den størrelse til en værdi af 28 millioner kr. jo ikke umiddelbart sælges.Tyven(e) er kommet ind og ud gennem et vindue på 2. sal, og mønten er muligvis blevet tabt, idet der er mærker på jorden. Desuden gik der ½ time fra tyveriet til vagtpersonale opdagede det. Der er mange løse ender (endnu).