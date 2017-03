Præsident-kandidat har svært ved at levere troværdighed

Onsdag 29. marts 2017 kl. 09:52Det franske præsidentvalg drejer sig efterhånden mere om kandidaternes troværdighed end om politiske holdninger. Den konservative præsident-kandidat Francois Fillon har store kvaler med sin omgang med skatteydernes penge. Hans betaling af ½ million euro til konen for formentlig ikke udført arbejde er i øget fokus.I går blev hustruen Penelope Clarke afhørt det meste af dagen omkring de mange penge og påstandene om, at hun ikke har udført noget arbejde for den komfortable løn.Parret afviser naturligvis anklagerne, men Francois Fillon må siges at have svært ved at levere troværdighed i den afsluttende valgkamp. Franskmændene stemmer i slutningen af den kommende måned, og der vil det vise sig, om det er knald eller fald for Fillon.