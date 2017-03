Igen en efterskole der lukker - Pederstrup på Lolland

Tirsdag 28. marts 2017 kl. 21:34Endnu en efterskole lukker og slukker. Denne gang er det Pederstrup Efterskole på Lolland, som ikke har elever nok til næste skoleår. 40 ud af plads til 60 er ganske enkelt for få, og desuden ser bestyrelsen ikke, at fremtiden vil føre til en ændring af denne situation.Når indeværende skoleår slutter, er det derfor samtidig slut for skolen. Med udgangen af næste måned forlader forstander Ole Therkildsen skolen, idet han uafhængigt af situationen omkring skolens fremtid har sagt op.