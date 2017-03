Nobelpris modtager Bob Dylan i norden 9 dage fra på lørdag

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 28. marts 2017 kl. 20:17Mens man surmuler i komiteen bag Nobels litteraturpris over, at modtageren Bob Dylan endnu ikke har vist sig på "scenen" for at tale (holde en forelæsning), gør den unikke amerikanske sangskriver og entertainer klar til en stribe koncerter i norden. Hvor han fra på lørdag befinder sig i hele 9 dage.I den kommende weekend er han i Stockholm og giver 2 koncerter. Næste tirsdag er han i Oslo og torsdag-fredag i næste uge i København. Det nordiske koncert-besøg sluttes søndag 9. april i skånske Lund, hvorefter ruten peger mod syd med Hamburg som første stop.Om Bob Dylan overrasker ved at tage kontakt til Nobel komiteen og give sit ventede bidrag, kan kun de næste par uger vise.