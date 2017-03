Fuld bilist fra Nysted bankede i autoværn på Sydmotorvejen

Tirsdag 28. marts 2017 kl. 18:51En 57-årig mand fra Nysted havde ikke rigtig styr på sig selv og sin bil i aftes, da han var på vej hjem ad Sydmotorvejen og ved Tappernøje bankede ind i autoværnet. Der var en grund til hændelseforløbet, idet manden var fuld. Han blev derfor anholdt, da politiet nåede frem til ulykkestedet.Det bliver imidlertid svært at frakende manden kørekortet, fordi dette allerede er sket, og han derfor også kørte bil uden at have førerbevis. En køn redelighed.