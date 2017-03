Kunsten igen foran - Gode Hegn Skaber Gode Naboer

Tirsdag 28. marts 2017 kl. 15:20Den 59-årige kinesiske kunstner Ai Weiwei vil åbne verdens øjne overfor, hvordan mure og hegn adskiller mennesker og sætter unaturlige grænser. Derfor vil han "bygge en stribe hegn" i New York i forbindelse med åbningen af en ny udstilling. Hans tese er, at "Gode Hegn Skaber Gode Naboer".Igen er kunsten foran, denne gang ved at pege på den rædselfulde udvikling i hele verden, hvor der opsættes hegn og bygges mure imod mennesker. Det er tankevækkende, at Ai Weiweis nye projekt udvikles i frihedens USA, som pønser på at bygge århundredets mur langs den mexicanske grænse.Den kinesiske kunstner og hans aktiviteter kan studeres på www.aiweiwei.com