Kendt DR-journalist død

Tirsdag 28. marts 2017 kl. 13:36Den tidligere DR-journalist Jens Nauntofte er død 78 år. Efter meget kort tid sygdom. Dermed er et begivenhedrigt journalist-liv til ende, men han har udover sit virke i nyhedtjenesten skrevet ikke færre end 17 bøger hovedsageligt om tysk, amerikansk og mellemøstlig politik og derved sat sit aftryk i eftertiden.Jens Nauntofte var født i midtjyske Viborg. Det var et ophold på Askov Højskole i begyndelsen af 1960erne, der skubbede ham over i journalistikken, idet han oprindeligt var uddannet i shipping og rederivirksomhed. Efter dagblad-journalistikken var han ansat i Danmarks Radio (DR) 1977-2008.