118 byggemarkeder til salg - ejer vil ud af hele norden

Tirsdag 28. marts 2017 kl. 11:28Den engelske ejer vil af med de danske byggemarkeder Silvan og Stark og i det hele taget forlade alle de nordiske lande, hvor man har et stort antal forretninger. Wolseley (stiftet i 1896 og verdens største i branchen) har i dag meddelt fondbørsen i London, at man søger efter en ny ejer for alle sine byggemarkeder i norden.Dermed er 118 danske byggemarkeder reelt sat til salg, som en del af nordiske DT Group med hovedsæde i København.