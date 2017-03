Kæmpe hul i EU-økonomien efter Englands farvel

Mandag 27. marts 2017 kl. 23:42Det engelske farvel til EU-bureaukratiet koster kassen. Et kæmpe hul på 160 milliarder kr. opstår i budgettet, og det betyder merbetaling for de andre lande. Medmindre altså der i stedet spares et tilsvarende beløb. Hvilket eksempelvis Sverige nu har gjort sig til talsmand for. Svenskerne vil nemlig ikke betale mere til EU, end de gør i dag.Udover mange andre enorme problemer, som det skrantende EU kæmper med, kommer nu altså det økonomiske. Den eneste løsning er, at EU-bureaukratiet slankes, og at der i det hele taget bruges færre penge i det hidtil ødsle fællesskab.