Mænd anholdt som tricktyve i Maribo og Nakskov

Mandag 27. marts 2017 kl. 21:372 lidt for opfindsomme mænd på 29-36 år er blevet anholdt og efterfølgende varetægtfængslet i et grundlovforhør i retten i Nykøbing F. De 2 herrer sigtes for at stå bag flere tilfælde af tricktyveri i Maribo og Nakskov, hvor ældre kvinder er blevet afluret deres koder og har fået stjålet dankort.Umiddelbart efter tyverierne af kvindernes dankort, har de 2 mænd misbrugt kortene. Indtil videre er der tale om 3 tilfælde, men politiet undersøger nu, om der er flere.