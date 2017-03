Banker scorer kæmpe gevinster i skattely - uden ansatte der!

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 27. marts 2017 kl. 21:15Mens bankerne malker kunderne via negative renter og gebyrer, tjener de også styrtende i skattely. Uden at have ansatte der! Den engelsk baserede humanitære organisation Oxfam International har analyseret europæiske bankers regnskaber, og det viser et overskud på næsten 5 milliarder kr. i skattely, hvor de slet ingen ansatte har.Oxfam International blev stiftet i 1995, men byggede videre på engelsk humanitær bistand tilbage i 1942. Organisationens alarmerende analyse af bankerne er publiceret i dag på www.oxfam.org under "Policy & Research".