Ballade i den kommunale - topchef anklages for fusk

Mandag 27. marts 2017 kl. 14:42Det er hård kritik, der rejses mod en tidligere topchef i Århus kommune i en rapport fra et revisionfirma, som blev sat til at tjekke mandens dispositioner. Alle former for fusk (fra underslæb til brug af skatteyderkroner til sig selv) rummes i rapporten. Det videre forløb i den pinlige sag kan endnu ikke forudses.Manden, der var direktør for bl.a. natur og vejservice, fratrådte for nogle måneder siden. Netop på grund af de opdagede uregelmæssigheder og den efterfølgende undersøgelse.