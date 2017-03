Stjal pengeskab i Ringsted men også hunden i huset

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 27. marts 2017 kl. 13:24Et sædvanligt indbrud, men med et usædvanligt udbytte for en dels vedkommende. Således betegner politiet et ubudent besøg i et hus ved Ringsted i weekenden. At tyvene stjal et pengeskab, musikanlæg og elektronik var ikke usædvanligt, men at de også tog hunden i huset med sig, det rækker fantasien ikke til at forklare.Hunden - en såkaldt chihuahua, verdens mindste hunderace, der oprindeligt stammer fra sydamerikanske Mexico, er i alle tilfælde forsvundet.