Tung kolods af lastbil holder landevej totalt spærret

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 27. marts 2017 kl. 09:28Hele formiddagen forventes en landevej (rute 176 ved Give nord for Billund) i det midtjyske at være spærret af en tung kolods af en lastbil med såkaldt sættevogn. Væltet i morgenstunden, fordi chaufføren formentlig i nogle uopmærksomme øjeblikke kom ud i rabatten. Ingen er kommet til skade.Heller ikke den uheldige chauffør har lidt fysisk overlast, selvom det er dramatisk at vælte med sådan en karl af køretøj.Politiets nuværende prognose for vejens genåbning for trafik er lige før middag.