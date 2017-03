Et nyt grænsehegn er på vej - mellem 2 arabiske lande

Søndag 26. marts 2017 kl. 23:18Det ender med, at hele verden er hegnet ind på kryds og tværs. Nu er et nyt grænsehegn på vej - denne gang mellem de 2 arabiske lande Pakistan og Afghanistan. Førstnævnte land vil opsætte hegn langs den over 2.400 km lange grænse til Afghanistan for at holde islamiske militante ude, væk.Arbejdet med det nye grænsehegn er sat igang i dag.