Det tyske kansler-parti stormer frem ved delstat-valg

Søndag 26. marts 2017 kl. 18:56Den tyske kansler Angela Merkels parti CDU stormer frem ved delstat-valget i sydtyske Saarland. Som det ser ud nu får CDU et plus på 5% af stemmerne og når lige over 40%. Socialdemokraterne (SPD) og partiets kanslerkandidat Martin Schulz må derimod notere et lille minus og omkring 30% af stemmerne.Delstat-valget i Saarland har været ventet som en "prøve" på efterårets valg til den tyske Bundestag. Hvor kansler Angela Merkel søger valg til sin 4. periode.