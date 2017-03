Så starter handelkrigen - Iran og USA imod hinanden

Søndag 26. marts 2017 kl. 14:57Sanktioner allevegne, mellem EU og Rusland og nu mellem USA og det første arabiske land - Iran. I dag har Iran svaret igen på amerikanske sanktioner over for virksomheder, som samarbejder med det iranske styre om våben. Iran har udpeget 15 virksomheder i USA, hos hvilke man bl.a. vil konfiskere deres aktiver.I første omgang vurderes handelkrigen mellem Iran og USA at være mere symbolsk end økonomisk. Den forsigtige start kan imidlertid hurtigt eskalere og blive farlig for hele verdens handel.