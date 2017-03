Sorte udsigter for CELF der lukker i Maribo - hver 5. ansatte fyret

Søndag 26. marts 2017 kl. 12:48Lolland-Falsters store uddannelsested CELF fortsætter med at skære til. Der er sorte udsigter for uddannelserne, søgningen styrtdykker og fører til lukning af afdelingen i Maribo. Siden 2015 er hver 5. ansat af dengang 390 fyret. Det svarer til 90 hoveder, som har taget plads i køen af arbejdløse. Færre søger ungdomuddannelse og den fortsatte udsættelse af Femern Bælt forbindelsen får også sin del af skylden for de sorte udsigter. Idet nemlig efteruddannelse i forbindelse med tunnel-projektet skulle placeres i Maribo. Usikkerheden om projektets start har ført til, at CELF har trukket i bremsen. Afviklingen af aktiviteterne i Maribo vil ske i løbet af i år. Man driver herefter uddannelserne videre i afdelingen i Nakskov og hjemstedet i Nykøbing F.CELF fik et underskud på lige over 19 millioner kr. i 2016. Den yderligere baggrund herfor kan der læses mere i årsberetningen "CELF story 2016" på www.celf.dk