Mand spiste på fiskerestaurant og røg derefter i havnen

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 26. marts 2017 kl. 11:42En 52-årig mand kan i dag takke en kvindelig tjener på en fiskerestaurant på havnen i Randers for, at han er i live og har det godt. Først på natten faldt han nemlig i havnen efter at have spist på restauranten. Resolut sprang tjeneren i vandet og holdt manden oppe i 15 minutter indtil redningfolk kunne overtage ham.De blev begge bragt fra det våde element til det lokale sygehus, hvorfra der kom positive meldinger.