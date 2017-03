Politibetjente halshugget

Lørdag 25. marts 2017 kl. 21:40Det går brutalt for sig i den centralafrikanske demokratiske republik Congo. I weekenden er 40 politibetjente blevet halshugget i et bagholdangreb tilrettelagt af en af flere oprørgrupper i det 81 millioner indbyggere store land. FN følger situationen tæt og kan berette om mange andre myrderier.Landet er kastet ud en stadig voldsommere intern konflikt, efter at præsidenten har nægtet at forlade sin post, selvom valgperioden udløb for 3 måneder siden. Præsident Joseph Kabila (45 år) kom til magten i 2001. Et præsidentvalg planlagt til sidste efterår blev udskudt og ventes nu holdt tidligst i 2018.