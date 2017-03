Rockmusiker død på scenen

Lørdag 25. marts 2017 kl. 18:35Den amerikanske rockmusiker Sib Hashian er død 67 år. Han sank om på scenen under et krydstogt mellem Florida og Bahamas, halvvejs i aftenens program. Hurtig førstehjælp og forsøg på genoplivning var forgæves. Der var ingen forudgående varsel om, at noget var galt med ham.John Thomas (Sib) Hashian var født i Boston, og det var i et band af samme navn som byen han fik sit gennembrud som trommeslager. Det var i 1975, og siden og lige indtil sin død på scenen var han aktiv musiker.