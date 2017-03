Sund og frisk ung bokser død efter kamp - alle i chok

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 25. marts 2017 kl. 14:59En kun 17-årig bokser er død efter en amatørkamp i South Normanton i det centrale England sent i aftes. Han døde på sygehuset efter kampen, og det kommer som et chok for alle, idet han var både sund og frisk og levede et liv, hvorpå ikke én finger kunne sættes.Lægerne undersøger derfor de nærmere omstændigheder omkring den unge boksers død.