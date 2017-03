Parken ser ikke million-bøde som et økonomisk problem

Lørdag 25. marts 2017 kl. 11:10At Parken Sport & Entertainment A/S har fået en gevaldig rids i sit renomme er den ene side af en million-bøde, men økonomisk anser selskabet det ikke for at være et økonomisk problem. 13 millioner kr. skal Parken betale i bøde i en sag om kursmanipulation, som tidligere på ugen blev afgjort i østre landret.I en meddelelse til fondbørsen i København oplyser Parken, at dommen (og dermed bøden) ikke giver anledning til at justere forventningerne til regnskabet for i år. Man regner uændret med et resultat før skat på 60-80 millioner kr.Parkens indtægter kommer fra 3 hoved-bidragydere. Lalandia feriecentrene, fodboldklubben FC København og motioncentrene fitness dk.