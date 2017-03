Mand indebrændt i lejlighed

Fredag 24. marts 2017 kl. 22:53En 65-årig mand indebrændte i aften i sin lejlighed i landsbyen Lunderskov 10 km vest for Kolding. Da brandvæsenet nåede frem, var der kraftig ild i lejligheden. Efterfølgende fandt man lejlighedens beboer død. Nærmere enkeltheder om brandens forløb og bjærgningen af den døde foreligger ikke.Politiets første antagelse er, at branden var opstået i forbindelse med et varmeapparat, der var opstillet i lejligheden.