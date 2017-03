Mand fik revet ben af i voldsom motorcykel-ulykke

Fredag 24. marts 2017 kl. 21:48En ikke nærmere identificeret mand fik i aften et ben revet af i en voldsom motorcykel-ulykke på en landevej ved landsbyen Ørbæk sydvest for Nyborg. En 8-årig dreng, der var passager, blev i hast bragt til universitetsygehuset i Odense, men hvor slemt tilredt han var vides ikke.Ulykken skete i forbindelse med en svingning, hvor manden mistede herredømmet og bragede ind i et autoværn.