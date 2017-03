Ingen købere til konkursramt vandrehjem på Østfalster

Fredag 24. marts 2017 kl. 20:41Det konkursramte Horbelev Motel og Vandrehjem, Grønsundsvej 318 i Horbelev på Østfalster, bliver en hård nød at knække - med hensyn til at finde en ny ejer. Ved netop afholdt tvangauktion var der slet ingen købere. Derfor holdes en ny 2. auktion i retten i Nykøbing F onsdag 26. april.Selskabet bag vandrehjemmet gik konkurs for lidt over 2 år siden. Ejendommen har 28 værelser, fælles faciliteter og bolig til ejer/forpagter. Grunden er på 4.334 kvm og hele herligheden er offentligt vurderet til 3,3 millioner kr.