Pinagtig sag mod 66-årig far for sex-misbrug af sine børn

Fredag 24. marts 2017 kl. 17:46Bag lukkede døre er der i dag holdt grundlovforhør i Viborg, hvor en 66-årig far blev fremstillet sigtet for at have misbrugt sine børn (under 12 år) seksuelt. Han blev fængslet 4 uger i den pinagtige sag, men kærede straks byrettens afgørelse. Den skal vestre landsret derfor snarest tage stilling til.De sparsomme oplysninger om sagen fortæller om en far, der har haft samleje med sine mindreårige børn, og at han endog skulle have optaget film af "forestillingerne".