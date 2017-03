Forsvundet sportklub-chef fundet druknet i havn

Fredag 24. marts 2017 kl. 12:19Det gik som frygtet umiddelbart efter, at en 44-årig chef for merchandising i den kendte sportklub Hamburger SV (HSV) i starten af januar sportløst forsvandt efter en hyggeaften i den tyske millionby. Nu er han fundet druknet i havnen, men dødårsagen skal man først efterfølgende fastslå.Når politiet frygtede denne udgang på mandens forsvinden, skyldtes det, at han sidst blev set i havneområdet, og at sporene efter ham hørte op der.