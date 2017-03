Kødskandale ude af kontrol - fabrikker i stort tal lukket

Fredag 24. marts 2017 kl. 11:58Eksporten fra 21 kødfabrikker er stoppet, 2 slagterier er lukket og det er også en kæmpe kyllingefarm i Brasilien. Hvor en mægtig kødskandale ude af kontrol er under stadig udvikling. Noget der mærkes i 10 danske virksomheder, som importerer kød fra det sydamerikanske land.Kødskandalen startede med afsløring af fordærvet/råddent kød, som blev sendt af sted fra det store eksportland rundt til den ganske verden. Siden har man kæmpet alle steder for at gennemskue sagen og løse problemet. Hvilket overhovedet ikke er lykkedes endnu.