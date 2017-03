Alle private aftaler om arbejde og løn er nu på plads

Fredag 24. marts 2017 kl. 10:41Forhandlingerne om overenskomster på det private arbejdmarked er nu på plads for alle områder. Kort før middag præsenterer de ansatte (LO) og arbejdgiverne (DA) de nye 3-årige aftaler om arbejde og løn. Det sker i forliginstitutionen, der måtte tages med på råd for at løse de sidste punkter i forhandlingerne.Efterfølgende skal de nye aftaler til afstemning blandt de ansatte på de forskellige områder.