Handel-øretæver forude når Løkke møder Trump

Torsdag 23. marts 2017 kl. 22:17Statminister Lars Løkke Rasmussen møder præsident Donald Trump i det hvide hus i Washington torsdag 30. marts. Løkke skal nok regne med, at Trump vil rejse den samme kritik som over for adskillige andre lande. Idet Danmark har et gedigent overskud i samhandlen med USA. Omkring 50 milliarder kr. større eksport end import.I forhold til en eksport på 120 milliarder kr. er det et meget stort overskud, som den amerikanske præsident med sikkerhed vil have nedbragt.