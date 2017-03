Forsvundet syg kvinde druknet i vandløb tæt ved sit hjem

Torsdag 23. marts 2017 kl. 16:59En 72-årig syg kvinde, der i aftes forsvandt fra sit hjem i landsbyen Skovby vest for Århus, er i dag fundet druknet i et vandløb tæt ved sit hjem. Politiet antager, at kvinden er faret vild, er faldet i vandløbet og ganske enkelt kommet til at ligge så uheldigt, at hun er druknet.Kvinden led både af demens og sukkersyge.