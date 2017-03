Værre end først antaget - nu 5 dræbt og 40 kvæstet i London

Torsdag 23. marts 2017 kl. 05:14Terror-angrebet ved det engelske parlament i London i går eftermiddag var værre end først antaget. I nat har overblikket indfundet sig, og katastrofens omfang er tiltaget. Nu er 5 dræbt og mindst 40 kvæstet. Der var så mange på gaden, at det kunne have ført til et meget større antal ofre.Under angrebet og politiets efterfølgende modaktion blev alene 1.000 bragt i sikkerhed i kirken Westminster Abbey. Også mange danskere befandt sig i området.