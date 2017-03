Skunklaboratorium med 500 planter afsløret i Nakskov

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 22. marts 2017 kl. 23:58En 51-årig mand blev i går anholdt under ransagning i Nakskov, hvor politiet afslørede et skunklaboratorium med 500 planter, svarende til 13 kg hash. Sagen mod manden er allerede startet i dag med grundlovforhør for lukkede døre. Han er sigtet for narko-salg, en alvorlig sag.Om der følger andre anholdelser i sagen er endnu uvist, men noget kunne tyde på det med behovet for at holde grundlovforhør for lukkede døre.