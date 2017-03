Kæmpe varehuskæde i alvorlig økonomisk åndenød

Onsdag 22. marts 2017 kl. 20:45Den kæmpemæssige amerikanske varehus- og butikkæde Sears, som har varehuse i alle USAs stater, er i alvorlig økonomiske problemer. Åndenøden er så kritisk, at man åbent taler om muligheden for konkurs trods milliard-spareplaner. Det er så stort, så fantasien slet ikke rækker. Eksempelvis vil man lukke 150 af sine varehuse/butikker.Årsagen til de voldsomme problemer skal findes i tæt ved en halvering af omsætningen de sidste 3-4 år, og et underskud på samlet 50 milliarder kr. i disse år.Virksomheden kan studeres på www.sears.com - en fænomenal oplevelse, hvis man giver sig lidt tid.