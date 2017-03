Terror-angreb ved det engelske parlament - kvinde dræbt

Onsdag 22. marts 2017 kl. 17:32London city er på den anden ende lige nu, hvor man forsøger at få overblik efter et terror-angreb ved det engelske parlament. En kvinde blev kørt ned og dræbt på Westminster Bridge, adskillige er kvæstet, heraf flere alvorligt, og bragt på sygehus. Efter sigende er en angriber skudt.Også inde i parlamentet er der skudt, men intet overblik endnu over situationen.