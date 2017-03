29-årig kvinde forsvundet

Onsdag 22. marts 2017 kl. 11:50Politiet har i formiddag udsendt efterlysning på en 29-årig kvinde fra østfynske Svendborg. Hun har nu været forsvundet siden søndag 12. marts, og man frygter at hun ikke kan klare sig selv. Om hun er søgt ud i skovområder for at få ro eller til misbrugmiljøet, vides ikke.Sidste livtegn fra den unge kvinde var et besøg hos en bekendt for nu 1½ uge siden.