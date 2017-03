Lastbilerne får stadig mere gods og flere pakker at køre med

Tirsdag 21. marts 2017 kl. 22:07De danske lastbiler (med danske og/eller udenlandske chauffører) får stadig mere gods at køre med. Branchen havde et plus på 4% i 2016, og alting tyder på fortsat fremgang. Alt imens postvæsenet synker i grus, så har lastbilerne øget deres mængde af pakkefragt. I den retning skubber ikke mindst handel på internettet.Varerne skal jo efter købet bringes ud, og der er oftest aftaler mellem webshop og vognmænd om denne transport.