Fransk minister trådt tilbage efter familie-ansættelser

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 21. marts 2017 kl. 19:56Igen er en politiker i uføre for ikke at kunne kende forskel på "dit og mit" og som tror, man kan drive "butikken" som sit eget familiefirma. Den franske indenrigsminister Bruno Le Roux (51 år) er i dag trådt tilbage efter skandale-ansættelser af sine døtre, som har modtaget over 400.000 kr. i "løn" i perioden 2009-2016.I de første år gik hans døtre stadig i skole og skulle efter hans forklaring have udført arbejde i ferier... Der er nu iværksat en indledende undersøgelse af de skatteyderbetalte "ansættelser og det udførte arbejde".